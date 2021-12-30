В Анапе рассказали, каким будет салют на Новый год

В Анапе запланирован грандиозный новогодний салют Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анапа готовится к встрече Нового года. В администрации курорта рассказали о том, как будут провожать 2021 год и встречать 2022-й. Согласно сценарию, в 23:30 на Центральном пляже появится фигура быка. Все желающие смогут попрощаться с уходящим годом и оставить в нем все, что что не хотелось бы брать с собой в наступающий.

- Для этого нужно будет написать пожелание на специальных листочках, которые отправятся вместе с быком в прошлое, - рассказали в мэрии курорта.

После символического прощания с заканчивающимся 2021 годом праздник продолжится танцами и выступлениями ди-джеев. В 01:00 за работу возьмутся пиротехники, которые устроят невообразимое шоу. Ночное небо Анапы раскрасят разноцветные всполохи от 2 500 ракет, которые будут взмывать на высоту до 250 метров и складываться в сердца.