Новый инвестиционный стандарт начнут внедрять на Кубани в 2022 году

Для привлечения инвесторов на Кубани внедряют новый инвестиционный стандарт

Краснодарский край присоединится к новой системе поддержки инвестпроектов. Программу сейчас внедряют в стране и будут испытывать на территории 30 регионов. Как сообщили в администрации Кубани, внедрение новой системы призвано создать здоровую конкуренцию между регионами с минимальными требованиями для прихода российских и иностранных инвесторов.

- Региональный инвестиционный стандарт фиксирует перечень необходимых документов и предельные сроки прохождения этапов реализации инвестпроектов, - рассказали в департаменте инвестиций и развития МСП.

Новый стандарт начнет действовать с 2022 года. Уже готов и утвержден план, который включает актуализацию инвестиционного меморандума, свод инвестиционных правил, инвестиционную карту. Благодаря оперативной работе по утверждению плана Правительство РФ выделило региону свыше 57 млн рублей компенсаций за предоставление инвестиционных налоговых вычетов.