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Общество30 декабря 2021 17:23

К Новому году в Сочи пальму украсили QR-кодами

Необычное новогоднее дерево появилось в парке «Ривьера»
Евгения ХАЛИКОВА
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Необычное новогоднее дерево появилось в Сочи. Фото: КУЛАКОВ Сергей

Необычное новогоднее дерево появилось в Сочи. Фото: КУЛАКОВ Сергей

В Сочи к Новому году пальму украсили QR-кодами. Необычные елочные игрушки соседствуют с привычными новогодними украшениями, но, например, на Щелкунчика надета маска. «Куар-елка» появилась в парке «Ривьера».

- Мы в парке «Ривьера» загадали, чтобы все наши гости были здоровы! Именно эта идея легла в основу при украшении главной пальмы нашего парка. Наведя свой смартфон на QR-код, вы получите здоровье, любовь и поблагодарите врачей за их труд, - рассказали об идее сотрудники парка.

В качестве профилактики болезни работники «Ривьеры» посоветовали больше гулять, но при этом не забывать о рекомендациях санитарных врачей.