Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 17:50

Федеральная трасса Адлер – «Альпика Сервис» сменила название

С декабря 2021 года трасса называется Адлер – Красная Поляна
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трасса А-149 поменяла название

Трасса А-149 поменяла название

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сочи федеральная трасса Адлер – горноклиматический курорт «Альпика Сервис» сменила название и теперь называется Адлер – Красная Поляна. О нововведениях сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

- Новое наименование федеральной трассы вступает в силу с декабря 2021 года, - пояснили в ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Автодорога A-149 — дорога федерального значения на территории России. Начинается в Адлере и ведет до поселка Красная Поляна. Дорога имеет 2 полосы для движения, по одной в каждую сторону. На дороге действует скоростное направление.