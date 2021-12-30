Федеральная трасса Адлер – «Альпика Сервис» сменила название

Трасса А-149 поменяла название Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сочи федеральная трасса Адлер – горноклиматический курорт «Альпика Сервис» сменила название и теперь называется Адлер – Красная Поляна. О нововведениях сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

- Новое наименование федеральной трассы вступает в силу с декабря 2021 года, - пояснили в ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Автодорога A-149 — дорога федерального значения на территории России. Начинается в Адлере и ведет до поселка Красная Поляна. Дорога имеет 2 полосы для движения, по одной в каждую сторону. На дороге действует скоростное направление.