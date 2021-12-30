Вынесен приговор по делу жителя Адыгеи, обвиняемого в пропаганде идеологии терроризма

Житель Адыгеи осужден за оправдание терроризма Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону завершился суд над жителем Адыгеи, которого обвиняли в поддержке и пропаганде терроризма. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Адыгея, мужчина размещал в Интернете пропагандистские комментарии и видеоролики со своего аккаунта в соцсетях.

- Сотрудниками УФСБ было установлено, что проживавший в ауле Новая Адыгея уроженец Республики Дагестан, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, разместил комментарии, содержащие положительные оценки деятельности участников запрещенной террористической организации, - сообщили в республиканском Управлении ФСБ.

Судья Южного военного окружного суда счел, что вина мужчины полностью доказана. 9 декабря был вынесен обвинительный приговор. За публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.