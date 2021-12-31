Что произошло в ночь на 31 декабря в Краснодарском крае

Вынесен приговор по делу жителя Адыгеи, обвиняемого в пропаганде идеологии терроризма. В Ростове-на-Дону завершился суд над жителем Адыгеи, которого обвиняли в поддержке и пропаганде терроризма.

К Новому году в Сочи пальму украсили QR-кодами. Удивительное новогоднее дерево появилось в парке «Ривьера». Необычные елочные игрушки соседствуют с привычными новогодними украшениями, но, например, на Щелкунчика надета маска.

В Анапе рассказали, каким будет салют на Новый год. Для гостей и жителей курорта подготовили грандиозное шоу. В 01:00 ночное небо Анапы раскрасят разноцветные всполохи от 2 500 ракет, которые будут взмывать на высоту до 250 метров и складываться в сердца.

Фельдшера скорой в Новороссийске покусала собака пациента. Бригада приехала на вызов в одну из многоэтажек поселка Верхнебаканского. Когда медикам открыли дверь, на одну из работников набросилась собака хозяев.