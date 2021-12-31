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Общество31 декабря 2021 5:00

Погода в Краснодаре 31 декабря 2021: в городе будет дождливо и ветрено

В Краснодаре 31 декабря воздух прогреется до 11 градусов
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре будет туманно и дождливо в последний день года.

В Краснодаре будет туманно и дождливо в последний день года.

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Узнали, какая погода будет в Краснодаре 31 декабря. Последний день уходящего года подарит совсем не новогоднее настроение. В краевом центре прогнозируют дождь, туман и ветры.

- Плотным туманом и небольшим дождем встретит жителей кубанской столицы 31 декабря. В Краснодаре ожидается переменная облачность и туман в течение суток. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем 4- 6 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ситуация может омрачиться мокрым снегом.