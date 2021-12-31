Аэропорт Краснодара перешел в режим работы в условиях ограниченной видимости

Аэропорт работает в ограниченных условиях. Фото: Яндекс.карты

Краснодарский аэропорт с 7:40 перешел на работу в режиме процедуры в условиях ограниченной видимости. Из-за опустившегося на краевой центр тумана видимость в районе аэродрома не превышает 350 метров. Аэропорт имеет вторую категорию на прием воздушных судов в таких метеоусловиях.

- За ночь по причине усиления тумана два рейса из Дубай и Архангельска совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12:15 и 10:50 соответственно, - рассказал руководитель пресс-службы краснодарской воздушной гавани Виталий Коренюгин.

Всего на 9 утра 31 декабря в разных аэропортах страны задержаны на вылет восемь авиарейсов. Это связано с поздним прибытием самолетов в Краснодар. С пассажирами работают представители авиакомпаний. По прогнозам синоптиков, туман в краевой столице продержится сутки, с кратковременным улучшением видимости с 12 до 18 часов.