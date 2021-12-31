Перед новогодними каникулами на трассах по направлению к Сочи сняты все реверсивные ограничения

На время новогодних каникул приостановлены все ремонтные работы на трассах в Сочи. Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР "Черноморье"

Завершены все работы на трассе А-147, пострадавшей осенью 2021 года от разрушительного оползня. В ФКУ УПРДОР «Черноморье» рассказали, что на всех трех аварийных участках возведены удерживающие сооружения, установлены дорожные знаки и нанесена соответствующая дорожная разметка. Также досрочно завершены ремонтные работы на других федеральных трассах, ведущих к Черноморском побережью. В дни новогодних каникул автомобилисты смогут передвигаться по курорту без ограничений.

- На всех участках федеральных дорог в границах Сочи и Туапсинского района начиная с 20:00 30 декабря 2021 г. снят реверсивный режим, который вводили из-за ремонтных работ. Сейчас обеспечивается беспрепятственный безреверсивный режим проезда, на проезжей части никаких работ не осуществляется, - уточнили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

На участке рядом с поселком Головинка Лазаревского района рабочие временно засыпали аварийные участки щебнем и армированной крошкой, к асфальтированию приступят после новогодних каникул.

Все подразделения и снегоуборочная спецтехника подрядных организаций оснащены и полностью снабжены всем необходимым на случай ухудшения погодных условий, уточнили в пресс-службе ведомства.