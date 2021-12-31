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Общество31 декабря 2021 7:18

В Крымском районе выбрали самый праздничный дом

Дом и подворье победительницы под стать резиденции Деда Мороза
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во дворе жительницы Адагума разместились новогодние персонажи. Фото: скриншот

Во дворе жительницы Адагума разместились новогодние персонажи. Фото: скриншот

В Адагумском сельском поселении Крымского района подвели итоги ежегодного конкурса «Новый год у нас во дворе!» Самым празднично украшенным стал дом жительницы хутора Адагум Дарьи Кадочниковой.

- Это просто резиденция Деда Мороза у нас в районе. Невероятная красота, как в сказке, – крымчане не скупятся на благодарности.

Фасад дома и забора украсили гирлянды, во дворе разместились сказочные персонажи. К поздравлениям присоединился и глава района Сергей Лесь. Он разместил видео победительницы в своем официальном Instagram-аккаунте.