В Крымском районе выбрали самый праздничный дом

Во дворе жительницы Адагума разместились новогодние персонажи. Фото: скриншот

В Адагумском сельском поселении Крымского района подвели итоги ежегодного конкурса «Новый год у нас во дворе!» Самым празднично украшенным стал дом жительницы хутора Адагум Дарьи Кадочниковой.

- Это просто резиденция Деда Мороза у нас в районе. Невероятная красота, как в сказке, – крымчане не скупятся на благодарности.

Фасад дома и забора украсили гирлянды, во дворе разместились сказочные персонажи. К поздравлениям присоединился и глава района Сергей Лесь. Он разместил видео победительницы в своем официальном Instagram-аккаунте.