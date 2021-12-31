Житель Сочи, державший мать в заложницах, взят под арест

Судья решил, что мужчина, державший мать в заложницах опасен и должен находиться под арестом. Фото: sochi-centralny.krd.sudrf.ru

В Центральном районном суде Сочи избрали меру пресечения для мужчины, который 28 декабря взял в заложницы собственную мать. Рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения, судья принял решение арестовать мужчину на два месяца, до 28 февраля 2022 года включительно.

- Во время заседания подозреваемый отказался от дачи показаний, – сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось 28 декабря в Центральном округе Сочи. Жители улицы Красной услышали звуки, похожие на выстрелы из соседнего дома. Прибывшие на место полицейские обнаружили вооруженного 32-летнего местного жителя, который силой удерживал мать и угрожал сотрудникам правоохранительных органов. При задержании оказал вооруженное сопротивление и несколько раз выстрелил по сотрудникам Сочинского ОМОН ГУ Росгвардии, но был обезоружен и задержан. Теперь мужчину, состоявшего на учете в психдиспансере и имевшего уже судимости, обвиняют в незаконном хранении оружия и в посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов.