Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом

Глава региона поздравил с наступающим Новым годом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с наступающим Новым годом. Глава региона обратился ко всем жителям региона с речью, которая появилась в его соцсетях. В своем обращении Вениамин Кондратьев вспомнил самые яркие и знаковые моменты уходящего 2021 года, например, ввод 6 млн кв. м жилья в регионе и рекордный сбор урожая зерновых и зернобобовых.

- Много что нам ужалось сделать за этот год, и я уверен, что еще больше нам удастся сделать в следующем году. Дорогие земляки, за всеми достижениями края стоит каждый из вас. Я искренне благодарен вам за ваш самоотверженный труд и благодарю за сплоченность в трудную минуту, - поблагодарил жителей региона Вениамин Кондратьев.

Не обошел вниманием глава региона и медиков, которые несмотря на праздничные дни, продолжают свою самоотверженную работу в красных зонах кубанских госпиталей. В конце речи Вениамин Кондратьев пожелал жителям достатка в домах и здоровья.