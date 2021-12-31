В Сочи прибыл поезд Деда Мороза

В Сочи прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи встретили поезд Деда Мороза. Новогодний состав проследовал по российским городам, в Краснодарском крае у него было три остановки. Новый год Дед Мороз и Снегурочка из Великого Устюга встретят на станции Роза Хутор.

- На всех остановках у дете и их родителей была возможность посетить вагон с фото-купе, купе-сувенирную лавку, где можно было купить сувениры, а также заглянуть в специальную почтовую службу Деда Мороза и отправить письмо родным , опустив их в почтовый ящик Деда Мороза, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

При входе на вокзал для участия в праздничном мероприятии взрослым нужно иметь при себе QR-код о вакцинации или принесенном заболевании, либо свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19. Из Сочи поезд отправится в путешествие дальше. Закончится тур по стране доброго волшебника в Вологде, после чего состав вернется в Великий Устюг.