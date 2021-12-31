Андрей Алексеенко поздравил жителей Краснодара с наступающим Новым годом

В Краснодаре будет работать Новогодняя ярмарка. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко поздравил горожан с наступающим 2022 годом. Мэр обратился к краснодарцам с проникновенной речью, в которой подчеркнул роль каждого жителя краевого центра в расцветании краевой столицы.

- Наш город — это наш общий дом. Здесь растут наши дети, живут родители. Здесь мы проводим время со своими близкими. Многие стремятся, чтобы Краснодар стал их родным городом. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности, и город продолжит преображаться, станет ещё удобнее и уютнее для жизни, - рассказал Андрей Алексеенко.

Для жителей и гостей Краснодара подготовлена праздничная программа. В городских театрах пройдут новогодние представления, а на Главной городской площади до 9 января будет работать Рождественская ярмарка.