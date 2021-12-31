В Краснодаре закрыли ночной клуб из-за нарушения антиковидных мер

Клуб "Руки вверх" опечатан ло решения суда. Фото: пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края

В Краснодаре опечатали ночной клуб «Руки вверх». Развлекательное учреждение уже не раз попадало под санкции Роспотребнадзора, но, несмотря на рекомендации санитарных врачей, выявленные нарушения администрация клуба не устранила.

- В ночь на 31 декабря 2021 г. в ходе совместных рейдовых мероприятий, организованных сотрудниками департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края при участии сотрудников Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Управления МВД России по городу Краснодару, а также администрации города Краснодара, вновь выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ночном клубе «Руки вверх» в Краснодаре, - рассказали в пресс-службе департамента потребительской сферы Краснодарского края.

В ночном клубе не соблюдались основные антиковидные рекомендации: соблюдение социальной дистанции и ношение масок. Заведение опечатали, материалы переданы в суд для дальнейших разбирательств.