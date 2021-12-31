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Общество31 декабря 2021 11:13

Сотни жителей Новороссийска остались без света в канун Нового года

Специалисты «НЭСК-электросети» устраняют причины аварийного отключения
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители новороссийска остались без света

Жители новороссийска остались без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске в результате аварии на электросетях оказались обесточенными жители села Мысхако. Нет света на улицах Ленина, Шоссейная, Встречная, Суджукская, Любимая, Заветная, Капитанская, Надежды, Крупская и на переулке Прибойный. В канун Нового года без благ цивилизации остались сотни новороссийцев.

- Определяем причину, чтобы в максимально короткие сроки восстановить подачу энергоснабжения, - рассказали в «НЭСК-электросети».

Аварийная бригада уже выехала в Мысхако для выяснения и устранение причин аварии. Электрики обещают начать подачу электроэнергии в жилые дома в течение нескольких часов.