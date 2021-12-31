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Происшествия31 декабря 2021 12:50

Расследование причин смертельной аварии в Адыгее взяла под контроль прокуратура

Из-за тумана под Адыгейском столкнулись три автомобиля
Евгения ХАЛИКОВА
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Республиканская прокуратура участвует в расследовании причин смертельной аварии в Адыгее. Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

Республиканская прокуратура участвует в расследовании причин смертельной аварии в Адыгее. Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

В Адыгее 31 декабря произошла страшная авария, которая унесла жизни трех человек, в том числе и трехлетнего ребенка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с с автомобилем ВАЗ 2109 и ГАЗель. От удара «Лада Приора» загорелась.

- В результате ДТП 3 пассажира автомобиля "Лада Приора" погибли. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего в ДТП пострадало 9 человек, - рассказали подробности трагедии в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Среди причин, которые могли спровоцировать ДТП, называют густой туман, который опустился на юг России 31 декабря. Расследование происшествия находится под контролем главного прокурора республики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.