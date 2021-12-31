В Сочи сократили на 25 % количество ковидных коек

В Сочи сокращают количество ковидных коек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сочи медики отчитались о значительном снижении случаев заболеваемости коронавирусом. Как сообщили в администрации курорта, комплекс противоковидных мер, который действует в городе, дал свои результаты. В больницы стало поступать меньше заболевших, в связи с чем было принято решение сократить на 25 % количество ковидных коек.

- В пик пандемии в городе было развернуто 1050 коек в ковидных госпиталях. На сегодня это количество составляет всего 750, из них заняты не более половины, - уточнил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Как подчеркнули в администрации курорта, таких результатов удалось достичь благодаря массовой вакцинации. Прививку от коронавируса сделали более 266 тысяч горожан. Из них около 60 тысяч – это граждане старше 60 лет.