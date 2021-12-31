В Сочи загорелось заброшенное здание

В Сочи загорелась кровля заброшенного здания

В Сочи загорелось нежилое здание. Первыми столб дыма валящие из заброшенного дома по улице Первомайской заметили люди, живущие по соседству. Они обратились в службу МЧС.

В 15.47 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании, в 15.48 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие к месту пожара подразделения установили, что горит кровля, площадь возгорания составила 100 кв.м. В 16.11 огнеборцы отчитались, что пожар удалось локализовать на площади 250 кв.м.

В ликвидации пожара участвуют 18 человек личного состава и 5 единицы техники.