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Происшествия31 декабря 2021 13:29

В Сочи загорелось заброшенное здание

Горит кровля в нежилом помещении на площади 100 кв.м
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи загорелась кровля заброшенного здания

В Сочи загорелась кровля заброшенного здания

В Сочи загорелось нежилое здание. Первыми столб дыма валящие из заброшенного дома по улице Первомайской заметили люди, живущие по соседству. Они обратились в службу МЧС.

В 15.47 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании, в 15.48 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие к месту пожара подразделения установили, что горит кровля, площадь возгорания составила 100 кв.м. В 16.11 огнеборцы отчитались, что пожар удалось локализовать на площади 250 кв.м.

В ликвидации пожара участвуют 18 человек личного состава и 5 единицы техники.