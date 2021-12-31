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Общество31 декабря 2021 13:58

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил с наступающим праздником дежурные бригады

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 в Сочи будут дежурить врачи, спасатели, дорожные рабочие, полицейские и сотрудники коммунальных служб
Евгения ХАЛИКОВА
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Мэр Сочи поздравил с Новым годом сотрудников дежурных бригад. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи поздравил с Новым годом сотрудников дежурных бригад. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи встретился с сотрудниками аварийных, экстренных и неотложных служб, которые будут нести дежурство в наступающую новогоднюю ночь. Алексей Копайгородский поздравил спасателей, бригады скорой медицинской помощи, сотрудников коммунальных служб и полицейских с наступающим Новым годом.

- В преддверии новогодних праздников проведена полная проверка всех объектов, коммунальных и инженерных сетей. С целью предупреждения аварийных ситуаций, а также оперативного реагирования в случае их возникновения все дежурные бригады работают в режиме повышенной готовности, также организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала, - рассказал глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи от работы этих специалистов и их реагирования зависит то, как пройдут новогодние каникулы и будут ли они омрачены аварийными отключениями. Градоначальник пожелал специалистам спокойных дежурств и поблагодарил за работу.