Что произошло за ночь 1 января в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 1 января на Кубани. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 1 января.

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