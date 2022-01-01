Погода в Краснодаре 1 января 2022: в городе будет лить дождь

Какая будет погода в Краснодаре 1 января 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О белоснежных пейзажах на улицах 1 января жители кубанской столицы мечтают уже не первый год. Но метеорологам порадовать нечем. Из-за того, что в регионе проявил себя холодный атмосферный фронт, ожидается промозглый денек. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 1 января 2022 года.

- В первый день нового 2022 года в кубанской столице будет облачно с прояснениями, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Вечером и ночью дождь, утром и днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +2-4 градуса, днем воздух прогреется до +7-9 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы.