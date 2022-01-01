Погода в Сочи 1 января 2022: первый день нового года на курорте начнется с проливных дождей

Какая будет погода в Сочи 1 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство туристов едут на побережье встречать Новый год, надеясь, что погодка будет благоволить. Но, к сожалению, из-за атмосферного холодного фронта, что пришел на территорию Кубани, рассчитывать на ясное небо не придется. Рассказываем, какая будет погода в Сочи 1 января 2022 года.

По прогнозам синоптиков, в первый день нового года Сочи будут заливать дожди. Причем осадки ожидаются на всей территории курорта. Температура в дневные часы будет 7-9 градусов, а ночью опустится до +5 градусов.

Дождливо будет и в горах. На Красной Поляне прогнозируют ливни, а отметки подрастут до +5 градусов. Правда, это лишь внизу. На вершинах по-прежнему наблюдается зимняя картина - на высоте от 1500 метров прогнозируют мокрый снег и минус 4 градуса днем.