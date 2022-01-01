Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 1 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Краснодарском крае отслеживают круглосуточно. По последним данным регионального оперштаба, за сутки заразились еще 496 человек.

- Среди зараженных - 40 детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Отметим, что в Краснодарском крае есть районы, где эпидситуация относительно спокойная - там низкое число заболевших и нет вспышек заболевания. Однако есть и так называемые красные зоны, где темпы заражения стремительно растут. За этими районами санитарные врачи тщательно следят.

В списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 215 человек. Второе место – у Новороссийска (42 новых случая). Третий по заразности – Тимашевский район: 21 зараженный.

Четвертую и пятую позиции, по данным оперштаба края, заняли Сочи, где зарегистрировано 19 инфицированных пациентов, а также Динской район - 17 новых заболевших.