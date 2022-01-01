Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 1 января выросло на 17

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 1 января резко выросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае тревожная статистика по умершим с COVID-19 продолжает ползти вверх. Всего с начала пандемии в регионе умерли 9772 жителя. Только за последние сутки в ковид-госпиталях скончались 17 человек.

По словам врачей, среди умерших были очень тяжелые пациенты ковидных госпиталей. Им была назначена интенсивная терапия, но все же болезнь оказалась сильнее.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 4004 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 2204 жителя, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - 103 пациентк находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, семь человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением терапевтов проходят лечение 17123 жителя Кубани, в их числе с подтвержденным диагнозом – 9301.