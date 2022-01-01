Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 1 января увеличилось на 496

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 1 января. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 января появились новые данные о случаях инфицирования ковидом за сутки. Их озвучил Федеральный оперштаю. За последние 24 часа по всей стране зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки в Краснодарском крае число заболевших тоже выросло - еще 496 кубанцев подхватили коварную инфекцию.

- За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека. За это же время - 847 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 461 пациент, всего в регионе выздоровели 97862 кубанца.

Напомним, на территории Кубани, как и прежде, действует QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только привитые жители края. Кроме того, с 30 декабря в регионе изменились правила заселения в отели. Чтобы снять номер в гостинице, понадобится только QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.