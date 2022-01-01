Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 января 2022 5:56

В новогоднюю ночь в Краснодаре из-за фейерверка загорелся балкон многоэтажки

К счастью, никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь быстро потушили. Фото: кадр из видео.

Огонь быстро потушили. Фото: кадр из видео.

В новогоднюю ночь в Краснодаре из-за фейерверка загорелся балкон многоэтажки. Все случилось после боя курантов, когда жители города начались салюты. Люди стали взрывать петарды и запускать фейерверки во дворах жилых домов. Вот только многие устанавливают пиротехнику в опасных зонах, когда запуску мешают ветки деревьев. Похоже, жильцы многоэтажки на улице Гаражной, 107 в Фестивальном микрорайоне пострадали из-за такого неумехи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на 5 этаже дома вспыхнул открытый балкон. Это заметили стоявшие на улице люди. Они тут же вызвали пожарных. Но помощь спасателей не потребовалась. Потушить пламя помог сосед по этажу. К счастью, в происшествии никто не пострадал.