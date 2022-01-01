Огонь быстро потушили. Фото: кадр из видео.

В новогоднюю ночь в Краснодаре из-за фейерверка загорелся балкон многоэтажки. Все случилось после боя курантов, когда жители города начались салюты. Люди стали взрывать петарды и запускать фейерверки во дворах жилых домов. Вот только многие устанавливают пиротехнику в опасных зонах, когда запуску мешают ветки деревьев. Похоже, жильцы многоэтажки на улице Гаражной, 107 в Фестивальном микрорайоне пострадали из-за такого неумехи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на 5 этаже дома вспыхнул открытый балкон. Это заметили стоявшие на улице люди. Они тут же вызвали пожарных. Но помощь спасателей не потребовалась. Потушить пламя помог сосед по этажу. К счастью, в происшествии никто не пострадал.