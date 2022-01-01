Число погибших в ДТП в Адыгее увеличилось до 4

В Адыгее из-за тумана столкнулись три автомобиля. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея.

Число погибших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 4. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. Напомним, смертельная авария случилась утром 31 декабря. Из-за плохой видимости, связанной с туманом, на дороге в районе Адыгейска столкнулись три машины.

На месте ДТП погибли три человека, однако позднее стало известно, что умер еще один участник аварии.

- От полученных травм погибли 7-летняя девочка и 22-летняя женщина. Позже в реанимации Адыгейской межрайонной больницы скончались 22-летний мужчина и 25-летняя женщина, - рассказывает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Юрий Адактилиди. - Все погибшие являлись пассажирами автомобиля «Лада-Приора», водитель которого находится в тяжелом состоянии.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-автотехническая.

- Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть более двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ), - добавляет Юрий Адактилиди.

Ранее сообщалось, что расследование причин смертельной аварии в Адыгее взяла под контроль прокуратура.