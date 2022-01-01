В новогодние праздники по улицам курорта курсируют необычные рейсовые автобусы. Фото: администрации Сочи.

В Сочи запустили «Автобусы Желаний». Об этом сообщили в администрации города.

Фото: администрации Сочи.

Как стало известно, празднично украшенный транспорт начал курсировать по улицам курорта в преддверии Нового года. На автобусах - яркие наклейки, светящиеся гирлянды, за рулем сидит Дедушка Мороз. А в некоторых машинах еще и играет новогодняя музыка в салоне.

– Уже ставшая традиционной акция запуска «Автобусов Желаний» дарит позитивные эмоции и праздничное настроение, – рассказал «КП» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай. - В этом году автобусов у нас больше.

Фото: администрации Сочи.

Новогодние автобусы будут курсировать по улицам курорта до 10 января.

КОНКРЕТНО

На каких маршрутах будут «Автобусы Желаний»

- №30 «Дагомысская (ост. 4-я гор. больница) – Школа-интернат»;

- №2 – «Волжская (сан. Ставрополье) – Полтавская»;

- №556 - «Чайсовхоз - Лесная»;

- №87 «Джапаридзе – Бытха»;

- №94 «Метелева 1 – переулок Донской»;

- №105э «Ж/д вокзал Сочи – ГЛК Роза Хутор».