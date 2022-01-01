Обстоятельства случившегося уточняются.

Под Краснодаром ночью 1 января сгорела дача. Как говорят очевидцы, частный дом в НСТ дачи завода им. Седина вспыхнул около 02:00. Люди, заметившие огонь, вызвали спасателей. На место пожарные прибыли буквально в считанные минуты.

- Установлено, что горит кровля в частном доме. Площадь возгорания - 10 квадратных метров, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 02:04 пожар был локализован, а в 02:13 возгорание полностью ликвидировали.

- Всего привлекались от МЧС России 13 человек личного состава и три единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, сейчас уточняется. Не исключено, что пожар мог произойти из-за неудачного запуска фейерверка.