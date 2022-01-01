Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Об этом сообщают в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

27-летнего жителя Краснодара разыскивали полицейские из Астрахани. Именно там произошло преступление, в котором заподозрили мужчину.

- Сотрудники вневедомственной охраны на улице Буденного обратили внимание на подозрительного человека, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Заметив патрульный автомобиль, он занервничал и резко поменял направление движения.

После этого он попытался затеряться среди прохожих. Но ему это не удалось. При проверке базы данных выяснилось, что этот мужчина в бегах. От правоохранителей он скрывается уже более двух месяцев.

- Задержанный находится в федеральном розыске за присвоение или растрату, - уточняют в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.