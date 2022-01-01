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Общество1 января 2022 8:43

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Он скрывался больше двух месяцев
Евгения СОРОКА
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Об этом сообщают в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

27-летнего жителя Краснодара разыскивали полицейские из Астрахани. Именно там произошло преступление, в котором заподозрили мужчину.

- Сотрудники вневедомственной охраны на улице Буденного обратили внимание на подозрительного человека, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Заметив патрульный автомобиль, он занервничал и резко поменял направление движения.

После этого он попытался затеряться среди прохожих. Но ему это не удалось. При проверке базы данных выяснилось, что этот мужчина в бегах. От правоохранителей он скрывается уже более двух месяцев.

- Задержанный находится в федеральном розыске за присвоение или растрату, - уточняют в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.