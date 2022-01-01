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Общество1 января 2022 11:09

Туристов предупреждают о лавинах в горах Сочи

Экстренное предупреждение действует до 4 января
Евгения СОРОКА
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На вершинах отдыхающим стоит быть особенно осторожными.

На вершинах отдыхающим стоит быть особенно осторожными.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Туристов предупреждают о лавинах в горах Сочи. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным спасателей, жителям и гостям горнолыжных курортов стоит быть осторожными на вершинах.

- С 1 по 4 января лавинноопасно в горах Краснодарского края выше 2500 метров, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - Просим соблюдать меры безопасности.

Спасатели советуют не выходить в горы во время снегопада. А при нахождении там - следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует укрыться под скалой или за большим деревом.

- В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101», - напоминают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.