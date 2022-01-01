Мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Фото: администрации Сочи.

В Сочи в ночь на 1 января родились три ребенка. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Как стало известно, на свет в праздничную ночь в перинатальном центре появились две девочки и мальчик.

- По традиции вместе с министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым поздравили молодых мам, - рассказал мэр города Алексей Копайгородский. - Немного пообщались, чувствуют себя отлично. Шутят, что малыши специально дождались полуночи, чтобы увеличить себе год рождения.

Совсем скоро мамы с детьми будут готовиться к выписке, а пока принимают поздравления от родных.

Отметим, что всего в 2021 году в Сочи родилось 7024 ребенка. В этом плане город стабильно лидирует.

- Мы делаем все, чтобы, когда малыши подрастут, были обеспечены местами в детских садах и школах, - добавляет Алексей Копайгородский.