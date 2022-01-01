Причины возгорания сейчас уточняются.

В Краснодаре из-за пожара в пятиэтажке в ночь на 1 января эвакуировали 10 человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как стало известно, огонь вспыхнул в жилом доме по улице Коммунаров. Заявка спасателям поступила в 00:16.

- Спасатели прибыли на место в 00:22 и установили, что площадь возгорания составляет 4 квадрата, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Из пятиэтажки были эвакуированы 10 человек, никто их них не пострадал.

Локализовать огонь удалось в 00:28, а через две минуты пожар полностью потушили.

- На месте работали 15 спасателей и три спецмашины, - уточняют в краевом ГУ МЧС.

Причины возгорания сейчас уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что под Краснодаром ночью 1 января сгорела дача. Загорелась кровля дома.