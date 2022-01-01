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Общество1 января 2022 12:51

Более 120 тысяч жителей Кубани обратились в администрацию Краснодарского края за 2021 год

Хотя еще в 2020-м было на 19% меньше
Евгения СОРОКА
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В администрацию Краснодарского края за 2021 год поступило более 120 тысяч обращений жителей. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В администрацию Краснодарского края за 2021 год поступило более 120 тысяч обращений жителей. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 120 тысяч жителей Кубани обратились в администрацию Краснодарского края за 2021 год. Люди не только присылали свои письма, но и записывались на прием. При этом для сравнения в прошлом году обращений было меньше на 19%.

– Ни одно из обращений не было оставлено без внимания, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев. - Несмотря на то, что по количеству обращений Краснодарский край занимает одно из ведущих мест в стране, удается поддерживать результативность их рассмотрения на высоком уровне.

По словам Игоря Чагаева, Кубань находится на втором месте в ЮФО по доле обращений. Решение по ним приняты положительные.

- Во взаимодействии с Центром управления регионом Краснодарского края обработано больше 18 тысяч сообщений граждан, - добавляет вице-губернатор. - Все они поступили на «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева и находятся на контроле.