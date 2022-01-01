53 малыша родились в Краснодарском крае в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на Кубани родились 53 малыша. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В новогоднюю ночь, пока основная масса людей отмечала праздник, в роддомах Кубани вовсю кипела работа. Сразу после боя курантов появились на свет 53 малыша. Об этом сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

– Первый день нового года провел в Центре охраны материнства и детства Сочи, - рассказал Евгений Филиппов. - Принял роды – женщине по экстренным показаниям необходимо было сделать кесарево сечение.

По словам Евгения Филиппова, родился мальчик весом 3400 граммов и ростом 53 сантиметра. Сейчас новорожденный и мамочка чувствуют себя хорошо.

- Всего на Кубани период с 20:00 31 декабря до 08:00 1 января родились 53 малыша: 28 мальчиков и 25 девочек, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Одну двойню приняли врачи перинатального центра Новороссийска.

Всего за 2021 год в Краснодарском крае родились почти 60 тысяч детей. В том числе, 700 двоен, 4 тройни и одна четверня.