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Общество1 января 2022 14:00

В Сириусе машина скорой помощи вылетела с дороги после аварии

В ДТП пострадали люди
Евгения СОРОКА
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Фото: ОМВД по федеральной территории «Сириус»

Фото: ОМВД по федеральной территории «Сириус»

В Сириусе машина скорой помощи вылетела с дороги после аварии. ДТП случилось вечером 31 декабря. Около 23:00 на улице Каспийской 33-летний таксист за рулем Kia Rio поворачивал в неположенном месте. В момент маневра он столкнулся с машиной скорой помощи.

Удар был такой силы, что спецмашину отбросило в металлический отбойник, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД Сириуса.

В результате ДТП пострадал водитель такси. Кроме того, травмы получила 44-летняя медработница, находившаяся в машине скорой.

- Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ОМВД Сириуса.