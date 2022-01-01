Фото: ОМВД по федеральной территории «Сириус»

В Сириусе машина скорой помощи вылетела с дороги после аварии. ДТП случилось вечером 31 декабря. Около 23:00 на улице Каспийской 33-летний таксист за рулем Kia Rio поворачивал в неположенном месте. В момент маневра он столкнулся с машиной скорой помощи.

Удар был такой силы, что спецмашину отбросило в металлический отбойник, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД Сириуса.

В результате ДТП пострадал водитель такси. Кроме того, травмы получила 44-летняя медработница, находившаяся в машине скорой.

- Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ОМВД Сириуса.