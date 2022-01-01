23 малыша родились в Краснодаре в новогоднюю ночь

До рассвета 1 января появились на свет 23 карапуза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодаре в праздничную ночь на свет появились 12 девочек и 11 мальчиков. Сразу 23 семьи теперь ежегодно будут отмечать двойной праздник - Новый год и день рождения ребенка, а малыши получать два подарка - от родителей и Дедушки Мороза.

- Все малыши, а также их мамы чувствуют себя хорошо, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

За прошедший 2021 год в кубанской столице родились более 15 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что 53 малыша родились в Краснодарском крае в новогоднюю ночь. Одну двойню приняли врачи перинатального центра Новороссийска.