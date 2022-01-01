4 жителя Краснодара ранены во время запуска пиротехники

Четыре краснодарца пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одно из любимых занятий краснодарцев в новогоднюю ночь – запуск пиротехники. К сожалению, в этот раз без происшествий не обошлось – ранены сразу четыре жители города. Они получили травмы после неудачного запуска петард.

- За вчерашние, предновогодние, сутки службой скорой медицинской помощи краевой БСМП выполнено 955 вызовов, - рассказывает заместитель главврача по станции скорой медпомощи краевой БСМП Елена Геращенко.

По словам медика, 67 человек получили травмы, из них 11 - это дети. Десять краснодарцев пострадали в авариях, еще четверо - в пожаре. Один человек получил ножевое ранение, еще один - кататравма.

При этом, как говорит Елена Геращенко, предновогодний день и праздничная ночь прошли для медиков скорой помощи относительно спокойно.

- К счастью, не было массовых ДТП, травм, отравлений, поэтому пока праздничные дни проходят спокойно, - добавила Елена Геращенко. - Но мы, как и всегда, наготове!