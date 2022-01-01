В Сочи в новогоднюю ночь в 16-этажном жилом доме замкнуло проводку

Что стало причиной замыкания, сейчас выясняется.

В Сочи в новогоднюю ночь вспыхнул 16-этажный жилой дом. Сообщение о возгорании в многоэтажке, что находится на улице Ландышевой, поступило спасателям 1 января в 00:23.

В 00:33 пожарные прибыли на место и стали выяснять, в чем дело.

- После осмотра было установлено, что горения не произошло, однако в 16-ти этажном жилом доме случилось короткое замыкание, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чудом в происшествии никто не пострадал.

- В ликвидации последствий участвовали 11 спасателей и шесть единиц техники, - говорят в краевом ГУ МЧС.

Обстоятельства ЧП уточняются.