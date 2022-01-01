Многие на пробежку вышли с детьми. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре десятки жителей вышли 1 января на новогодний забег. Несмотря на коронавирусную инфекцию, присоединиться и провести первый январский день в кругу спортсменов и просто любителей бега дали возможность всем.

В новогодних костюмах участники пробежали по центру города две дистанции — 22 километра и более двух километров. Их маршрут стартовал от новогодней елки на Пушкинской площади, далее продолжился по парку и Кубанской Набережной.

Выйти на улицу спустя всего лишь 12 часов после встречи Нового года, на старт забега – для этого надо иметь волю, характер, отличную спортивную форму и хорошее настроение. И судя по всему, у участников праздничного забега этого с лихвой. Акция проводится уже 12-й год подряд и всегда собирает много людей.