В Сочи 1 января снова вспыхнула крыша заброшенного здания, загоревшегося в канун Нового года

Фото: кадр из видео.

В Сочи 1 января снова вспыхнула крыша заброшенного здания. Речь идет о постройке, что находится на улице Первомайской. О пострадавших пока не сообщается.

- В 20:08 установлено, что произошло возгорание кровли на площади 50 квадратов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 20:10 огонь удалось погасить, а через 10 минут полностью потушить пожар.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул на том же месте, что и сутки назад. Напомним, днем 31 декабря пламя разгорелось в самом центре здания - воспламенилась крыша.

- Прибывшие к месту пожара подразделения установили, что горит кровля, площадь возгорания составила 100 квадратов, - сообщали ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пока огнеборцы тушили пламя, огонь успел распространиться. В итоге пожар локализовали на площади 250 квадратов.