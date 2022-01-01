В Сочи Новый год отметили 83 тысячи туристов

Фото: администрации Сочи.

Встретить 2022-й на юге страны решили десятки тысяч россиян. Особую популярность у туристов приобрел Сочи. По данным администрации курорта, Новый год отмечали 83 тысячи гостей. Они разместились на побережье. А большее 22 тысяч человек праздновали в горном кластере. Там загрузка средств размещения превышает 80%. И, судя по всему, новые ковидные правила никого не смутили - люди приезжают с QR-кодами.

- Значительных очередей на подъемники горнолыжных курортов нет, - отмечают в мэрии Сочи. - Гостям помогают ориентировать на месте волонтеры.

При этом, как говорят власти курорта, специалисы непрерывно обрабатывают кабинки дезсредствами. Внутрь фуникулера заходят лишь четыре человека, хотя там могут поместиться восемь человек.

- Инцидентов накануне и в первый день нового года не было, работа идет спланированно и системно, — сказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Все службы находятся в режиме повышенной готовности.

На горных дорогах в направлении Красной Поляны затруднений движения не наблюдается. Достаточно свободных мест и на парковках.

- Безопасность в горном кластере обеспечивают почти 150 сотрудников Росгвардии, - добавляют в сочинской администрации.