Погода в Краснодаре 2 января 2022: ливни и шквалистый ветер обрушатся на Кубань Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима не спешит на Кубань. Мощные ливни зарядили в Краснодарском крае еще накануне Нового года. Они не прекращаются уже четвертый день. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в регионе как минимум до середины будущей недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 2 января 2021 года в Краснодаре.

- Вечером ожидаются мощные ливни, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Помимо ливней, на Кубани усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 м/с.