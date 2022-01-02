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Общество2 января 2022 5:36

Погода в Краснодаре 2 января 2022: ливни и шквалистый ветер обрушатся на Кубань

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 2 января 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода в Краснодаре 2 января 2022: ливни и шквалистый ветер обрушатся на Кубань

Погода в Краснодаре 2 января 2022: ливни и шквалистый ветер обрушатся на Кубань

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима не спешит на Кубань. Мощные ливни зарядили в Краснодарском крае еще накануне Нового года. Они не прекращаются уже четвертый день. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в регионе как минимум до середины будущей недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 2 января 2021 года в Краснодаре.

- Вечером ожидаются мощные ливни, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Помимо ливней, на Кубани усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 м/с.