Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Экологический субботник состоится в Горячем Ключе. Он пройдет 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Отмечается, что жители и гости Горячего Ключа избавятся от пластиковых отходов и целлофановых пакетов. Точки сбора появятся в двух районах города: у администрации курорта и сквера «Каменный цветок». Эти вещи отправят на переработку.

- Затем в городе появится новый арт-объект, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Отмечается, что сооружение выполнят из переработанного сырья.