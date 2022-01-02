Годовалый ребёнок в Сочи выпил жидкость для розжига дров, пока родители жарили шашлыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кубани с размахом отметили Новый год. Только в Краснодаре за помощью обратились четыре человека. Они пострадали во время запуска пиротехники.

Чудом не обернулось трагедией празднование в Сочи. Здесь годовалый малыш выпил жидкость для розжига. Это случилось за несколько часов до боя курантов.

Вместе с родителями ребенок готовился к торжеству. Пока взрослые жарили шашлыки, малыш развлекал себя сам.

Только детские игрушки мальчику быстро надоели. Так он наткнулся на жидкость для розжига. Внешне она похожа на обычную бутылку.

- Малыш сделал пару глотков, – рассказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Это случилось уже на глазах у взрослых. Они вызвали Скорую помощь, которая доставила мальчика в больницу.

Сейчас ребенок находится в безопасности. У него выявили ожог пищевода.