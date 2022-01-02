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Общественный транспорт Сочи перешел на праздничный режим работы. Количество автобусов на горных маршрутах увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

– Наш город планомерно переходит на экологичные модели общественного транспорта. Тестовые испытания покажут, какие качества проявит этот транспорт на дорогах Сочи, понравится ли он горожанам и отдыхающим, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отмечается, что всего в Сочи работает 121 автобусный маршрут: 66 – городских и 55 – пригородных. Каждый день на линию выходят свыше 850 автобусов.