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Общество2 января 2022 8:11

Мэрия Краснодара увеличит стоимость платных парковок

Это коснется центра города
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Мэрия Краснодара увеличит стоимость платных парковок Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара увеличит стоимость платных парковок Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара увеличит стоимость платных парковок. Это коснется центра города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Отмечается, что оплата парковок станет дифференцированной.

- Эти меры нужны для разгрузки центра города. Новый тариф снизит заторы и создаст приоритет для общественного транспорта, – говорится в сообщении пресс-службы мэрии мегаполиса.

Отмечается, что в Краснодаре появится пять зон парковки. В центре она составит 60 рублей за первый час, затем – от 30 до 50.

Самый высокий ценник установлен на Привокзальной площади. Здесь час простоя обойдется в 100 рублей.