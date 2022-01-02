Количество жертв коронавируса в Краснодарском крае 2 января увеличилось на 16 Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус не отступает. Уже несколько месяцев на Кубани ежедневно фиксирует свыше 200 новых случаев заражения инфекцией. Это самые высокие показатели заболеваемости с начала пандеми.

Только за 24 часа в Краснодарском крае сдали 422 положительных теста на ковид. Вместе с новыми случаями заражения на Кубани растет смертность от инфекции.

За последние сутки в регионе умерли еще 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Так общее количество жертв увеличилось до 9788 человек.

По словам врачей, среди умерших были очень тяжелые пациенты ковидных госпиталей. Им была назначена интенсивная терапия, но все же болезнь оказалась сильнее.