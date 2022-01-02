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Единый ски-пасс заработал на курортах Сочи. Они объединил несколько курортов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ски-пасс объединит объекты «Роза Хутор», Горно-туристического центра «Газпром» и Красной Поляны. Благодаря этому Сочи станет одним из ведущих европейских курортов. Общая протяженность его трасс превысиь 170 км.

- Между нижними станциями канатных дорог трех курортов курсирует бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса, – подчернула директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Отметим, что единый спи-пасс имеет несколько тарифов. Они отличаются по продолжительности действия билетов.